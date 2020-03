Coronavirus: Eurovisie Songfestival 2020 gaat niet door

Het Eurovisie Songfestival 2020, dat op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam Ahoy zou worden gehouden, gaat niet door. Op grond van de maatregelen die de Nederlandse en buitenlandse overheden hebben genomen heeft de EBU (European Broadcasting Union) besloten dat het Eurovisie Songfestival 2020 niet kan plaatsvinden.

Gezondheid voorop

De EBU geeft als aanleiding het belang van de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld. De drie organiserende omroeporganisaties (NPO/NOS/AVROTROS) hebben alle begrip voor deze moeilijke beslissing.

“Onvermijdelijk”

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: “Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen,” zegt Rijxman. “Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten. In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het Songfestival gewerkt.”

In gesprek

De EBU, NPO/NOS/AVROTROS en de Gemeente Rotterdam blijven in gesprek over de organisatie van het 65ste Eurovisie Songfestival in 2021.

