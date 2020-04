Ziggo biedt ook de komende periode een aantal extra televisiezenders aan voor haar abonnees met digitale televisie.

Meer aanbod

Dit doet de aanbieder vanwege de coronacrisis. Tot en met maandag 13 april waren de filmzenders van Film1 beschikbaar voor alle abonnees met digitale televisie. Ook waren er een groot aantal zenders voor kinderen beschikbaar in het basispakket van de aanbieder die normaal deel uitmaken van een aanvullend pakket. De gratis doorgifte hiervan is inmiddels gestaakt.

Film 1 met korting

Via de website van Ziggo is het nu wel mogelijk om voor een actieperiode van 6 maanden Film1 te kijken voor 5 euro per maand (in plaats van 9,95 euro per maand). Deze actie is ook bij andere aanbieders beschikbaar waaronder KPN.

Muziekzenders

Tot en met 1 juni zijn er een groot aantal muziekzenders beschikbaar in het digitale basispakket. Het gaat om de televisiezenders Nick Music (kanaal 304), 538TV (kanaal 538), MTV Music 24 (kanaal 601), MTV Brand New (kanaal 602), MTV Live HD (kanaal 603), SLAM!TV (kanaal 604), DanceTrippin (kanaal 605), Stingray Lite TV (kanaal 606), VH1 Classic (kanaal 607) 100%NL TV (kanaal 608), TV Oranje (kanaal 609), 192TV (kanaal 610), Stingray Djazz (kanaal 611) en Mezzo (kanaal 612).

NPO

Daarnaast zijn de digitale themazenders van de NPO nu beschikbaar in het basispakket van de aanbieder. Het gaat om NPO 1 Extra (kanaal 128) en NPO 2 Extra (kanaal 222). Via NPO 2 Extra heeft de NPO ook een speciale muziekprogrammering beschikbaar in verband met de coronacrisis.

OutTV en E!

Tevens is OutTV tot 1 juni gratis beschikbaar via kanaal 129. Entertainementzender E! is tot en met 5 mei gratis beschikbaar via kanaal 126.

Genoemde televisiezenders maken normaal onderdeel uit van het aanvullende pakket Movies & Series XL. De tv-zenders zijn ook beschikbaar via het platform van Ziggo GO via de website en app. Meer informatie op de website van Ziggo.

Concertweekend op kanaal 13

Via kanaal 13 (Ziggo TV) zijn er het komende weekeinde diverse concerten te zien uit de Ziggo Dome. “Geniet samen thuis van de leukste Ziggo Dome-concerten tijdens het Ziggo Dome concertweekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 april op Ziggo TV kanaal 13. Van Holland Zingt Hazes tot Q-Dance en van Kensington tot de Ladies of Soul: maak van je woonkamer een concertzaal.“, aldus Ziggo.

Andere aanbieders

Meer informatie over de tijdelijke extra gratis zenders in verband met de coronacrisis bij andere aanbieders vind je hier: