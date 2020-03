Coronacrisis: Ook Online.nl komt met extra gratis televisiezenders

In navolging van aanbieders als Ziggo en KPN komt ook aanbieder Online.nl met een aantal extra gratis televisiezenders. Dit alles in verband met de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

“Dagelijks leven op z’n kop”

“Door alle ontwikkelingen in de wereld rondom het coronavirus staat ons dagelijkse leven op z’n kop. Hierdoor ben jij waarschijnlijk alleen, samen met je partner of met je kinderen aan huis gekluisterd. Daarom zetten wij Film1 en de extra tv-zenders uit ons Entertainment HD-pakket open voor onze Interactieve TV-abonnees.”, aldus Online.nl op haar website.

Film 1

Per vandaag zijn de filmzenders van Film1 (Première: kanaal 50, Action: kanaal 501, Family: kanaal 502, Drama: kanaal 503) beschikbaar voor alle klanten die Interactieve televisie afnemen bij Online.nl. Het aanbod is ook on-demand te bekijken via de aanbieder.

Entertainment HD-pakket

Daarnaast zijn de televisiezenders van het aanvullende Entertainment HD-pakket gratis beschikbaar gesteld aan alle abonnees. Dit pakket bevat onder andere televisiezenders als RTL Telekids, NickToons, Cartoon Network, Fashion TV, Mezzo, RTL Crime, RTL Lounge, TravelXP, PebbleTV, MyZen TV en Investigation Discovery.

