Coronavirus: Ziggo biedt gratis kinderzenders aan

Door het coronavirus zijn scholen tot en met 6 april gesloten. Ziggo biedt nu gratis extra kinderzenders aan via haar digitale televisiepakket.

Scholen gesloten

De overheid heeft besloten dat alle scholen tot en met 6 april gesloten zijn waardoor veel kinderen nu gedwongen thuiszitten. Ziggo speelt hierop in door extra kinderzenders beschikbaar te stellen. Deze kinderzenders zijn normaal alleen beschikbaar in het aanvullende Movies & Series XL-pakket of het Ziggo Kids-pakket.

Gratis kinderzenders

Momenteel zijn de kinderzenders Nicktoons (kanaal 303), Nick Music (kanaal 304), PebbleTV (kanaal 305), Nick Jr. (kanaal 306), Boomerang (kanaal 309), BabyTV (kanaal 310) en RTL Telekids (kanaal 312) gratis te zien. De zenders zijn zowel te zien via de digitale televisie-ontvanger als via het Ziggo GO-platform.

Momenteel zijn de zenders nog niet voor iedereen vrijgeschakeld. Ziggo heeft nog geen officieel bericht uitgebracht over het tijdelijk toevoegen van de kinderzenders. Het is nog niet duidelijk hoe lang de kinderzenders worden opengesteld door de aanbieder.

KPN

KPN heeft eerder aangekondigd dat de Film1-zenders een maand lang gratis te zien zijn via Interactieve Televisie. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de zenders worden opengesteld. Besprekingen hierover zouden nog gaande zijn.

Belgiƫ

In Belgiƫ hebben aanbieders als Telenet en Proximus ook aangekondigd extra diensten gratis aan te bieden in verband met het virus. Zo bieden de aanbieders extra data en meer televisiezenders gratis aan.