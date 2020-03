Coronavirus: Gratis Film1 voor klanten KPN’s Interactieve Televisie

Klanten van KPN met een abonnement op de dienst Interactieve Televisie kunnen in ieder geval tot en met dinsdag gratis kijken naar de filmzenders van Film1.

“Meer aanbod”

Dit heeft KPN bekend gemaakt via haar gebruikersforum. “Vanaf vandaag zijn de Film1 zenders beschikbaar voor alle klanten in verband met het niet mogen verlaten van hun huis en afgelaste sportwedstrijden. Op deze manier is er iets meer aanbod om naar te kijken. De kanalen blijven vooralsnog open tot dinsdag.”, aldus KPN.

De Film 1 kanalen zijn te vinden via de kanalen 245 tot en met 248

Sportzenders

Aangezien vrijwel alle sportwedstrijden voor de komende periode zijn afgelast komen sportzenders als Ziggo Sport en FOX Sports met een aangepaste programmering.

“De maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus hebben aanzienlijke gevolgen voor sportcompetities wereldwijd, waaronder ook het Nederlandse voetbal. Uiteraard blijven we op FOX Sports 24 uur per dag uitzenden, maar met aangepaste programmering. We vullen de programmering aan met de mooiste programma’s uit onze bibliotheek zoals De Jaren van Perez, FOX Sports DOC’s, Bij Andy in de Auto, ESPN- documentaires, Tien Jaar Terug, Classic Matches en actuele uitzendingen van Club TV.”, aldus FOX Sports op haar website.

De actuele programmering van de sportzender vind je hier