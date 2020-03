Coronavirus: Belgische providers geven meer data en extra tv-content

In België spelen diverse providers in op de maatregelen rond het coronavirus. Providers als Telenet en Proximus komen met extra databundels en tv-content.

Maatregelen

In België zijn sinds een aantal dagen extra maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn scholen, café’s, veel winkels en restaurant tot in ieder geval eind deze maand gesloten. Telecomproviders spelen in op deze maatregelen met extra diensten naar hun klanten.

Telenet

Provider Telenet geeft haar klanten de komende periode extra data voor zowel de vaste- als de mobiele aansluiting. De provider rekent vanaf begin volgende week tot in ieder geval 3 april maar de helft van de data die verbruikt wordt. Daarnaast komt de provider vanaf dinsdag 17 maart met een aantal gratis films en series. Deze content is zowel lineair (via kanaal 11 van het digitale televisiepakket) als on-demand beschikbaar. Het aanbod wordt de komende periode steeds aangepast. Meer informatie over de extra diensten vind je hier.

Proximus

Ook aanbieder Proximus komt met extra diensten voor haar klanten in verband met de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is er tot eind maart geen data limiet voor vaste internetdiensten en krijgen gebruikers 10GB gratis mobiele data. Televisieklanten krijgen daarnaast gratis toegang tot Movies & Series (kanaal 13) en Studio 100 Hits (kanaal 40). Meer informatie vind je hier.

Nederland

In Nederland heeft alleen KPN momenteel extra diensten beschikbaar gesteld in verband met het coronavirus. Zo krijgen klanten de komende gratis toegang tot de Film1-zenders. Ook voor bedrijven komt de aanbieder met een extra service namelijk het gratis aanbieden van zogenaamde vergadernummers. Meer informatie daarover vind je hier.

Wel heeft de provider besloten om een groot aantal KPN-winkels in Noord-Brabant te sluiten. Ook de werkzaamheden van klant-monteurs in de provincie Noord-Brabant worden beperkt. Meer informatie over deze maatregel is hier te vinden.