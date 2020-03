Coronavirus: KPN stelt film-, kinder- en muziekzenders gratis beschikbaar

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus biedt ook KPN een aantal televisiezenders tot en met 13 april gratis beschikbaar.

Film1

Eerder was al bekend geworden dat de filmzenders van Film1-zenders (Film1 Première (kanaal 245), Film1 Action (kanaal 246), Film1 Family (kanaal 247) en Film1 Drama (kanaal 248)) tot en met 13 april gratis te zien zijn. De zenders zijn gratis te zien voor alle klanten met Interactieve Televisie bij KPN, Telfort en XS4ALL.

Meer zenders

Daarnaast zijn ook de volgende televisiezenders tot en met 13 april gratis te zien: Nick Toons (kanaal 52), Nick Jr. (kanaal 53), Nick Music (kanaal 54), Comedy Central Extra (kanaal 71) en 192 TV (kanaal 113).

Gratis diensten

KPN stelt vanaf 18 maart tot 15 april gratis vergadernummers beschikbaar voor alle thuiswerkers in Nederland. Ook mensen die geen klant zijn bij KPN en door het coronavirus nu thuiswerken kunnen gratis van dit initiatief gebruik maken.

Het bedrijf zal vanaf 18 maart tot 15 april mobiel bellen buiten de bundel naar Nederlandse nummers bij grootzakelijke klanten en KPN ÉÉN klanten niet in rekening brengen (met uitzondering van 0800/0900-nummers). Meer informatie via kpn.com/kpnhelpt.htm

KPN-winkels gaan dicht

Fysieke contacten met klanten worden voorlopig zoveel mogelijk beperkt bij KPN. Dit geldt zowel voor klanten in de consumentenmarkt als in de zakelijke markt. “Daarom sluiten we vanaf 17 maart tot tenminste 6 april tijdelijk alle KPN-winkels. We hebben het voornemen om op 20 maart 16 winkels verspreid over Nederland weer te openen waar klanten terecht kunnen voor vragen en producten en diensten, op een manier die veilig is voor klanten en medewerkers.”, aldus de telecomaanbieder. Meer informatie via kpn.com/corona.htm

Aanbieder Ziggo biedt ook een aantal gratis televisiekanalen de komende periode in verband met de maatregelen tegen het coronavirus.