Coronavirus: Ook SKP, Kabelnoord en SKV bieden gratis tv-zenders aan

In verband met de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus bieden ook aanbieders SKP Pijnacker, SKV Veendam en Kabelnoord de komende periode een aantal tv-zenders gratis aan.

VodafoneZiggo en KPN

Eerder al maakte VodafoneZiggo en KPN bekend dat een aantal film- en kinderzenders worden opengesteld voor alle klanten van digitale televisie. Normaal zijn deze aanvullende zenders alleen via een extra tv-pakket te bekijken. Ook kleinere aanbieders springen in op de situatie rond het coronavirus.

SKP Pijnacker

Zo biedt provider SKP (Pijnacker en Delfgauw) tot en met 10 april aanstaande volgende zenders gratis aan: Nick Junior / kanaal 225, Nick Toons / kanaal 226, Nick Music / kanaal 227 en Comedy Central Extra/ kanaal 215.

Kabelnoord

Ook bij Kabelnoord zijn een aantal zenders extra toegevoegd aan het digitale basispakket de komende vier weken: Nicktoons / kanaal 205), Nick Music / kanaal 204, Pebble TV / kanaal 207, Nick Jr./ kanaal 203), Baby TV / kanaal 206 en Comedy Central Extra /kanaal 210.

SKV Veendam

SKV uit Veendam geeft de filmzenders van Film1 en een groot aantal kinderzenders uit het aanvullende televisiepakket EXTRA de komende vier weken gratis door. Meer informatie op de website van de aanbieder.

CAI Harderwijk

Alle abonnees van CAI Harderwijk kunnen kerkdiensten in Harderwijk en Hierden voorlopig tot en met 31 maart 2020 zonder de noodzakelijke smartcard rechtstreeks volgen via de speciale CAI-kanalen 701 tot en met 710. Dit in verband met het inperken van samenkomsten in kerken vanwege het coronavirus, waardoor velen geen kerkdienst kunnen bijwonen. Een overzicht van de kanalen vind je hier.