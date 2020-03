E! in april te zien voor alle digitale klanten van Ziggo

Vanaf 3 april tot en met 6 mei aanstaande is de entertainmentzender E! te zien voor alle klanten van Ziggo met digitale televisie.

E!

De entertainmentzender E! is normaal alleen te zien via het aanvullende pakket Movies & Series XL. In de periode van 3 april tot en met 6 mei is de zender te zien voor alle abonnees met digitale televisie bij Ziggo. Daarnaast is de zender ook gratis te zien via het Ziggo GO-platform.

The Kardashians

Het is niet helemaal toevallig dat de Amerikaanse entertainmentzender vanaf 3 april een tijdelijke periode zonder meerkosten beschikbaar is. Vanaf 5 april is het nieuwe (18e) seizoen van de populaire realityserie Keeping Up with the Kardashians te zien op E!

De zender is vanaf 3 april te zien via kanaal 126 en via de Ziggo GO-app en de website van Ziggo GO.