Coronacrisis: Ziggo stelt 192TV tijdelijk gratis beschikbaar

Muziekzender 192TV is vanaf 13 april tijdelijk gratis te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie.

Coronacrisis

Ziggo heeft sinds enige weken een aantal televisiezenders gratis beschikbaar gesteld die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend televisiepakket. De provider doet dit vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Hierdoor zijn scholen gesloten en moeten veel mensen thuiswerken. De overheid heeft onlangs besloten de maatregelen tot eind april te verlengen.

192TV

Ziggo heeft aangegeven dat diverse film- en kinderzenders tot 13 april gratis beschikbaar zijn. De provider zal ook na 13 april met een extra gratis televisie-aanbod komen in verband met de coronacrisis. Muziekzender 192TV heeft inmiddels laten weten dat er een aantal muziekzenders vanaf 13 april gratis beschikbaar wordt gesteld door Ziggo. De zender is vanaf 13 april te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie op kanaal 610 en het Ziggo GO-platform.

KPN

Bij aanbieder KPN is 192TV tot 13 april al gratis te zien via het digitale basispakket van KPN’s Interactieve Televisie. KPN zal na 13 april ook een aanbod van gratis televisiezenders blijven aanbieden. Hoe dit aanbod er uit komt te zien is nog niet bekend.