Coronacrisis: Ook T-Mobile biedt gratis extra televisiezenders

In navolging van providers als KPN en Ziggo biedt nu ook T-Mobile een aantal televisiezenders gratis aan bij haar dienst T-Mobile Thuis.De extra televisiezenders maken normaal onderdeel uit van een aanvullend pakket.

“Periode wat aangenamer maken”

“Jij zit vast ook thuis in deze lastige tijd. Met je gezin, samen of alleen. We willen het deze periode wat aangenamer maken voor iedereen. Daarom krijg je tot en met 13 april TV-zenders gratis van ons“, aldus de aanbieder.

Zenders

Tot en met 13 april zijn Nick Junior (kanaal 172), RTL Telekids (kanaal 170), Boomerang (kanaal 196), Baby TV (kanaal 197), 192TV (kanaal 232), VH1 (kanaal 233), VH1 Classic (kanaal 234), MTV Brand New (kanaal 213) en MTV Live (kanaal 215) gratis te zien.

CAI Harderwijk

Ook de lokale aanbieder CAI Harderwijk biedt sinds kort een aantal televisiezenders gratis aan. Het gaat om Comedy Central Extra (kanaal 26), NPO 1 Extra (kanaal 36), NPO 2 Extra (kanaal 37), NPO Zappelin Extra (kanaal 39), Nick Toons (kanaal 159) en Nick Music (kanaal 161). Daarnaast zijn ook de filmzenders van Film1 (kanaal 249 tm 252) gratis te zien. De zenders zijn tot 13 april aanstaande gratis te ontvangen.

Andere aanbieders

