Van 13 december tot en met 31 december zendt radiozender De Vrolijke Strijders uit Friesland weer hun eindejaarsmarathon uit. Naast de uitzendingen via FM is het evenement ook te volgen via Kabelnoord.

Vrolijke Strijders

Radiozender De Vrolijke Strijders zendt van 13 december tot en met 31 december live uit vanuit Drogeham in Friesland en is te horen via drie FM-frequenties in Friesland en Groningen: Drogeham (106.8 MHz), Gytsjerk (90.1 MHz) en Grootegast (98.0 MHz). De uitzendingen zijn ook live te volgen voor klanten van Kabelnoord.

“We dragen ons steentje bij”

Freerk Wind, directeur Kabelnoord: “We dragen dit jaar ons steentje bij aan de speciale uitzendingen rondom de feestdagen. De Vrolijke Strijders bestaat uit een club enthousiaste en gedreven vrijwilligers. De presentatoren, technici, vele vrijwilligers en lokale ondernemers zetten zich in om de decembermaand extra vrolijk te maken met leuke acties en muziek. Een lichtpuntje voor veel mensen uit de regio.”

Kijken

Tijdens de marathonuitzending is iedereen welkom in de studio. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Denk aan een matinee met diverse artiesten, een kindermiddag en een bingo. De uitzendingen zijn bij Kabelnoord te volgen via kanaal 996. Luisteren kan wereldwijd via deze website.