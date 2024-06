In de maand juni staan er weer een aantal televisiezenders in de etalage bij diverse aanbieders van digitale televisie. Zo zijn onder andere MuseumTV en Horse & Country TV de zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Odido

MuseumTV is in juni de zender van de maand bij Odido. “Kunst is populairder dan ooit tevoren en deze veelzijdige zender wil het bereik nog groter maken. Er is een brede selectie van programma’s met onder andere aandacht voor fotografie, graffiti, tekenles voor iedereen, kunstgeschiedenis, de grote meesters, tentoonstellingen en nog veel meer. Maak nu kennis met deze inspirerende programma’s op kanaal 18.“, aldus Odido.

Kabelnoord

Horse & Country TV is zender van de maand bij Kabelnoord en te zien op kanaal 13. “Met Horse & Country TV geniet je 24-uur per dag van de beste internationale hippische sportwedstrijden en programma’s over paarden, trainers en topruiters. Ook zie je reportages voor fokkers, gebruikers en recreatieve ruiters. De zender bestaat uit een mix van Nederlands gesproken en ondertitelde lokale en internationale programma’s“, aldus de aanbieder.

KPN en Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat de televisiezender ONS de zender van de maand is bij KPN. Ook bij Ziggo zijn tijdelijk een aantal zenders te zien in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van het aanvullende pakket TV Plus. Hierover lees je hier meer.