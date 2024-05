Bij aanbieder Ziggo zijn vier televisiezenders tijdelijk te zien in het digitale televisiepakket TV Standard. Normaal maken de zenders onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Tot en met 17 juni

Tot en met 17 juni zijn E! Entertainment (kanaal 126), Love Nature (kanaal 205), Nick Jr. (kanaal 306) en RTL Crime (kanaal 120) te zien in het digitale basispakket TV Standard van aanbieder. Abonnees kunnen op deze manier kennis maken met televisiezenders die normaal onderdeel uitmaken van het aanvullende televisiepakket TV Zenders Plus. Dit pakket kost 9,95 euro per maand en bevat meer dan 35 aanvullende televisiezenders.

Meer informatie over de gratis televisiezenders vind je hier.