Update ontvanger KPN Interactieve Televisie zorgt voor storingen

Een update van de software voor de ontvangers van Interactieve Televisie bij KPN heeft zoveel problemen opgeleverd dat de software-update is teruggedraaid.

Verbetering

KPN bracht op 10 december nieuwe software uit voor haar ontvangers van Interactieve Televisie. Deze nieuwe software moest zorgen voor een verbetering in de traagheid die klanten ondervonden in het gebruik van de tv-gids. Soms moesten abonnees een kleine 10 seconden wachten alvorens de tv-gids te gebruiken was. Na de update is deze wachttijd teruggebracht tot een 2 à seconden.

Problemen

Nadat de software was uitgerold door KPN kwamen er echter nieuwe problemen naar boven. Gebruikers klaagden over foutmeldingen bij het gebruik van de ontvanger en de tv-gids was bij een aantal klanten helemaal niet meer bruikbaar. Daarnaast konden abonnees hun opnames niet meer terugkijken. Dit leverde KPN een groot aantal storingsmeldingen op.

Teruggedraaid

Door de problemen heeft KPN besloten de software-update van 10 december weer terug te draaien. Meer informatie over de storing is te vinden in het gebruikersforum van KPN.

Kerstverlichting

Op de website van KPN zelf is geen informatie te vinden over de problemen met de software-update van de ontvangers van Interactieve Televisie. Wel geeft KPN aan dat het gebruik van kerstverlichting storing kan geven op het televisiesignaal.

De ledverlichting van de kerstversiering kan namelijk storing geven op de ‘draadloze verbindingssets’ (DVS) die worden gebruikt om het internetsignaal bij de ontvanger voor Interactieve Televisie te krijgen.

