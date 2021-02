Valentijnsdag: Gratis vijf romantische films bij KPN

In de maand februari geeft KPN vijf romantische films cadeau aan haar klanten in verband met Valentijnsdag.

Films

“We kunnen allemaal wel een beetje extra liefde gebruiken in deze tijd. Daarom geven wij al onze klanten een Valentijnskado: gratis 5 romantische films die je de hele maand kunt bekijken“, aldus KPN. Het gaat om de films All you need is love, Bella Donna’s, Hartenstraat, Love and Honor en I hate Valentine’s Day.

On demand

De films zijn te vinden via de digitale ontvanger van Interactieve Televisie via het menu Films / Films Huren en dan de optie Valentijnskado. De films zijn de hele maand februari gratis te bekijken.

Meer informatie over het Valentijnskado van de aanbieder vind je hier.