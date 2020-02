Valentijnsdag: KPN geeft klanten Interactieve Televisie 6 gratis films

KPN biedt klanten met een abonnement op Interactieve Televisie in de maand februari 6 gratis romantische films. De films zijn de hele maand februari te zien.

Vrijdag is het Valentijnsdag. KPN biedt haar klanten een Valentijnskado in de maand februari in de vorm van zes gratis films.

Aanbod

In totaal gaat het om zes films waarvan drie films van Nederlandse bodem: ‘Mannenharten’ is een film met een Nederlandse sterrencast: onder andere Daan Schuurmans, Hadewych Minis en Barry Atsma. In ‘Verliefd op Ibiza’ volgen we verschillende Nederlanders en hun liefdesperikelen in Ibiza. Deze komen allemaal samen bij een optreden van DJ Armin van Buuren. En dan is er nog ‘Smoorverliefd’. Daarin volgen we de roerige romantiek in de levens van Eva, haar moeder Judith, tante Barbara en grote zus Anna.

Buitenlandse films

Naast de drie Nederlandse films zijn ook de romantische films ‘What to Expect When You’re Expecting’,‘Playing For Keeps’ en de klassieker ‘Belle en het Beest’ te zien.

Kijken

Om de films te bekijken ga je naar het menu van je TV, kies je voor ‘On Demand’ en selecteer je ‘Gratis films en series’.