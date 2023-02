Klanten van KPN krijgen in de maand februari vijf films cadeau. Het ‘kadootje van KPN’ heeft alles te maken met Valentijn en daarom heeft de aanbieder vijf romantische films gratis beschikbaar gesteld.

Kadootje van KPN

Geregeld geeft KPN kado’s aan vaste klanten van het telecombedrijf. Deze maand zijn er vijf films gratis te zien.

Films

Het gaat om de films Demolition, Complete Unknown, How to Write Love, Onze Jongens in Miami​ en Weg van jou. Op de website van KPN zijn de instructies te lezen hoe de films bekeken kunnen worden.