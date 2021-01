VRT Studio Brussel begint nieuwe jaar met nieuwe DJ’s

De Vlaamse radiozender Studio Brussel begint het nieuwe jaar met een aantal nieuwe DJ’s. Dit bericht de radiozender op haar website.

Thibault Christiaensen

Op weekdagen staat Michèle Cuvelier voortaan samen op met Thibault Christiaensen, muzikant en frontman van Equal Idiots. Hij was de voorbije jaren af en toe te horen als gastpresentator op Studio Brussel, of in videoreeksen met Stijn van de Voorde.

In het voormiddagprogramma, tussen 9 en 12 uur krijgt Joris Brys voortaan elke maandag bezoek van sportjournalist Aster Nzeyimana om het voorbije voetbalweekend te bespreken.

Sander Vandenhende

Op weekdagen wordt ook het laatavondblok, van 21 uur tot middernacht versterkt. Dan krijgt Sander Vandenhende, die tijdens De Warmste Week een presentatieduo vormde met Eva De Roo, het gezelschap van Ketnetwrapper Gloria Monserez. “Crazy om 2021 te starten bij de coolste fam en beste radiozender ever!”

Nieuw in het weekend

Op zondagavond tussen 19 en 21 uur krijgen twee muzikanten een eigen radioprogramma, als “selector” van hun favoriete muziek. De Gentse Charlotte Adigéry bijt de spits af op 10 januari. Na 12 weken neemt Brusselaar Jan Paternoster de fakkel over op 4 april.

Meer informatie op de website van Studio Brussel.

Sociale media: