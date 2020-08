VTM breidt vanaf het najaar uit met VTM 2, VTM 3 en VTM 4

DPG Media voert vanaf maandag 31 augustus een grote naamswijziging door bij haar Vlaamse commerciële televisiezenders.

Q2, Vitaya en CAZ verdwijnen

Vanaf 31 augustus worden Q2, Vitaya en CAZ omgevormd tot VTM 2, VTM 3 en VTM 4. VTM zelf blijft gewoon bestaan als commerciële televisiezender maar krijgt wel een ‘nieuwe’ baseline: VTM kleurt je dag.

Familie van zenders

Waar VTM blijft staan voor familie-entertainment, zet VTM 2 in op pittige reality, lokaal en internationaal. VTM 3 zorgt elke dag voor een topfilm, aangevuld met series en sitcoms en VTM 4 zet in op actie en classics.

“Sterk merk”

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio van DPG Media: “Met VTM hebben we vandaag een heel sterk merk, met straffe creatieve content en een enorm fanship in Vlaanderen. We verbreden de unieke band die VTM heeft met de Vlaming en maken van onze familiezender een familie van zenders, waarmee we alle doelgroepen aanspreken. Dit is een belangrijke mijlpaal voor VTM. Sinds de start van Ka2 in 1995 hebben we ervoor gekozen ons aanbod naast VTM te differentiëren, met eigen namen en eigen merken. Dat gaat nu op de schop. Vanaf 31 augustus is het VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4.”

Meer wijzigingen

Ook concurrent Telenet/SBS voert wijzigingen door in Vlaanderen met betrekking tot de naamgeving van haar televisiezenders. Vier worden omgedoopt tot Play Vier, Vijf tot Play Vijf en Zes tot Play Zes. Daarnaast komt er een nieuwe televisiezender bij: Play Zeven. Telenet, eigenaar van de genoemde televisiezenders, is al actief met de sportzender Play Sports.

Sociale media: