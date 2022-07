De Vlaamse commerciële radiozender Joe heeft een nieuw themakanaal gelanceerd op DAB+ en Internet: Joe 10 Om Te Zien.

10 Om Te Zien

’10 om te zien’ is een muziekprogramma op de Vlaamse commerciële tv-zender VTM. Het programma liep van 1989 tot 2008. In 2021 was er een eenmalige comeback voorzien maar na het succes van deze editie besloot de VTM om ook in 2022 het muziekprogramma uit te zenden gedurende de zomerperiode. Het programma besteedt voornamelijk aandacht aan Nederlandstalige liedjes.

Joe

Om het programma extra aandacht te geven heeft de Vlaamse commerciële radiozender Joe een speciaal themakanaal in het leven geroepen. De radiozender is te beluisteren via DAB+ in Vlaanderen en delen van Zuid-Nederland en wereldwijd via Internet. De uitzendingen van het themakanaal Joe Lage Landen zijn tijdelijk gestaakt.

