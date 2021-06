De Vlaamse commerciële radiozender Joe heeft per vandaag een nieuwe themazender: Joe Lage Landen.

Joe Lage Landen

Op Joe Lage Landen zijn 24 uur per dag Nederlandstalige hits uit Vlaanderen en Nederland te horen. De radiozender is te beluisteren in Vlaanderen via DAB+ en diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De nieuwe radiozender werd vanmorgen geopend door Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

Herschikking

Door de komst van Joe Lage Landen vinden nog meer aanpassingen plaats in de themazenders van Joe. De themazender Joe 90’s houdt op te bestaan en wordt samengevoegd met Joe 80’s en gaat nu door het leven als Joe 80’s & 90’s.

In Zuid-Nederland zijn de themazenders van Joe ook te beluisteren via DAB+. De themazender Lage Landen zendt uit in Vlaanderen via DAB+ via kanaal 5A/5D (Vlaanderen 2). Themazender 80’s en 90’s is te beluisteren via kanaal 11A (Vlaanderen 1).

Wereldwijd zijn de themazenders te beluisteren via Internet.

