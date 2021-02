Vlaanderen: Televisiezender CAZ 2 gaat verder als VTM GOLD

DPG Media gaat haar Vlaamse televisiezender CAZ 2 per 1 maart omdopen tot VTM Gold. De zender krijgt een nieuwe naam en een nieuwe look en brengt voortaan elke dag de ‘golden oldies’ uit de VTM-geschiedenis op het scherm, aldus DPG Media in een persbericht.

“Grote populariteit”

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media: “Vanaf 1 maart vervangt VTM GOLD het huidige CAZ 2. Die zender bereikt nu al een vast publiek met Vlaamse klassiekers en lokale VTM-reeksen zoals Nonkel Jef, Zomerrust en Slisse & Cesar. Ook bij VTM GO merken we een grote populariteit voor onze memorabele programma’s. In 2020 waren die trouwens goed voor meer dan 10 miljoen views. We merken dat de honger naar nostalgisch entertainment groot blijft, en daarom bundelen we op VTM GOLD voortaan de beste programma’s uit de rijke VTM-geschiedenis.”

VTM GOLD

VTM GOLD start op maandag 1 maart en brengt elke dag fictie- en entertainmentprogramma’s die in het collectief geheugen gegrift staan. De tv-avond start om 16.30 met vaste dagelijkse afspraken Nonkel Jef, Bompa, Wat Nu Weer?, SOS Piet en Sturm der Liebe. Om 20.40 is er op maandag Het Mooiste Moment, op dinsdag en donderdag De Planckaerts, op woensdag Wie Ben Ik? en op vrijdag de fictiereeks Diamant. Aansluitend volgt elke weekdag om 21.40 een nieuwe aflevering van Ons Geluk.

In het weekend brengt VTM GOLD nostalgie ten top met de Super 50, Binnen Zonder Bellen, met Koen Wauters, en de fictiereeks Dennis, met Axel Daeseleire in de hoofdrol.

