WILD FM komt met nieuwe programmering

WILD FM komt met een nieuwe programmering. De radiozender gaat daarnaast een samenwerking aan met RUMAG.

RUMAG. VRIJDAGMIDDAGSHOW.

Het socialmedia-merk RUMAG. presenteert voortaan iedere vrijdag van 16 tot 18 uur de RUMAG. VRIJDAGMIDDAGSHOW. Dylan Beukenkamp zal met vele spraakmakende gasten de show hosten.

Meer veranderingen

De presentator van de lunchshow, Quinten van Hilten, is wegens (studie)tijdgebrek overgestapt naar het voor hem dichterbij gelegen Simone FM. De lunchshow zal voortaan worden gepresenteerd door Guus Lammerink, die de afgelopen maanden van 18 tot 20 uur te beluisteren was.

Nieuw talent

Daarnaast is er ook nieuw talent te horen bij de regionale commerciële radiozender: Jesse Bakker, die in de avondprogrammering van WILD FM te horen zal zijn van 20 tot 22 uur. De show van 18 tot 20 uur kent ook een nieuwe presentator: Luuk Milo. Hij zal vooralsnog alleen op woensdag en donderdag te horen zijn.

Wytske Kenemans

WILD FM is blij met de terugkeer van Wytske Kenemans op de radio. Jarenlang vormde zij op het voormalige Fresh FM een duo met dj Jurgen in de ochtendshow. Na een radiostilte van ongeveer 6 jaar is ze weer terug. ‘Wytske In t Weekend’ hoor je iedere zondag van 14 tot 16 uur.

Tot slot is het team versterkt met vaste ‘invalkracht’ Timo Kamst.

