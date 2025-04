Zojuist is de House Top 1000 van start gegaan op Wild FM en Deep.Radio. De lijst met de 1000 beste housenummers is tot en met Tweede Paasdag te beluisteren. Op maandag om 21:00 uur wordt de aanvoerder van de lijst uitgezonden.

Stemmen

De lijst is samengesteld door de echte houseliefhebbers want de afgelopen week kon er gestemd worden op de 1000 beste house platen allertijden. De House Top 1000 zag het levenslicht in 2010 op Fresh FM en vond in 2017 haar vaste thuis op Wild FM en sinds 2021 ook op Deep Radio. Sindsdien is het Paasweekend onafscheidelijk verbonden met de grootste house classics, legendarische clubtracks en de liefde voor elektronische muziek.

Gast DJ’s

Dankzij een enthousiaste campagne van o.a. GeenStijl zijn dit jaar maar liefst meer dan 220.000 stemmen uitgebracht. Traditiegetrouw schuiven ook dit jaar weer grote namen aan achter de decks. Zo komen bekende housedj’s als Michel de Hey, Mark van Dale, DJ Jurgen, Ronald Molendijk en Johan Gielen, maar ook Giel Beelen en Gijs Alkemade zijn van de partij tijdens de jubileumuitzending.

Luisteren

De lijst wordt uitgezonden door Wild FM en Deep.radio. Wild FM is te beluisteren in Noord-Holland en Flevoland via DAB+ en wereldwijd via Internet. Deep.Radio is te beluisteren via Internet. Live meekijken en luisteren kan via de website van de lijst zelf.