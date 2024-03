Zojuist is de 15e editie van de House Top 1000 van start gegaan op Wild FM en Deep.Radio. De lijst met de 1000 beste housenummers is tot en met Tweede Paasdag te beluisteren. Op maandag om 21:00 uur wordt de aanvoerder van de lijst uitgezonden.

Stemmen

De lijst is samengesteld door de echte houseliefhebbers want de afgelopen week kon er gestemd worden op de 1000 beste house platen allertijden. Traditiegetrouw is het een groot geheim wie de nummer 1 van de lijst is geworden. Vorig jaar stootte The Age of Love de recordhouder Plastic Dreams van Jaydee van de troon.

Gast DJ’s

Ook dit jaar zal de House Top 1000, die gedurende een 83-urige liveshow wordt uitgezonden, weer gast-DJ’s verwelkomen. Onder de gast-DJ’s bevinden zich enkele van de meest gerenommeerde namen in de dance scene, waaronder Michel de Hey, Giel Beelen, Mark van Dale, Jurgen Rijkers, Johan Gielen en Eric van Kleef.

Luisteren

De lijst wordt uitgezonden door Wild FM en Deep.radio. Wild FM is te beluisteren in Noord-Holland en Flevoland via de FM en DAB+ en wereldwijd via Internet. Deep.Radio is te beluisteren via Internet.

