WILD FM is sinds deze week in delen van Zuid-Holland te horen via de digitale ether (DAB+).

Digitaal

De commerciële regionale radiozender WILD FM is sinds begin juni niet meer te beluisteren via haar FM-frequenties in Noord-Holland en Flevoland. De radiozender heeft een overeenkomst gesloten met GLXY.RADIO. Sinds begin juni is GLXY.RADIO te beluisteren via de FM-frequenties van WILD FM in Noord-Holland en delen van Flevoland. WILD FM blijft te horen via DAB+ in Noord-Holland en Flevoland via kanaal 8B.

Uitbreiding

Daarnaast heeft WILD FM een aantal lokale DAB+-kanalen verkregen in Zuid-Holland waarop tot op heden GLXY.RADIO was te horen. Sinds deze week is de radiozender daardoor ook te horen via DAB+ in de regio Den Haag (kanaal 5C), Leidschendam-Voorburg/Leiden (kanaal 11B) en Gouda/Woerden (kanaal 7B). Wereldwijd is WILD FM te horen via Internet.

GLXY.RADIO blijft in Zuid-Holland te beluisteren via DAB+ via kanaal 7D (Netwerk MTVNL) en wereldwijd via Internet.