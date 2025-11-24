Yoursafe Radio kondigt een fundamentele koerswijziging aan. De radiozender wil vanaf 2026 een nieuw geluid laten horen volledig bepaald door GenZ. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

“Nieuwe richting”

De radiozender stapt volgens het persbericht af van de “festivalachtige programmering” en kiest begin 2026 voor een nieuwe richting: één helder geluid, volledig bepaald door GenZ. De festivalprogrammering heeft de radiozender wel veel gebracht. “Maar tegelijk werd duidelijk dat het concept, ontworpen vanuit de dynamiek van een festivalterrein, niet het vaste herkenbare bereik creëerde dat landelijke commerciële radio nodig heeft. Het werkte goed voor diversiteit, maar niet voor continuïteit.” Daarom stopt Yoursafe Radio met het festivalplatform.

GenZ

In de afgelopen maanden heeft de radiozender onderzoek naar het luistergedrag uitgevoerd van de huidige community. De uitkomst was glashelder: GenZ wil één consistent geluid dat echt wordt bepaald door henzelf. “Vanaf januari geldt daarom: GenZ bepaalt wat er nu leeft, luistert, deelt, scrollt en verbindt”, aldus de radiozender.

Het persbericht schrijft verder: Het nieuwe Yoursafe Radio wordt gebouwd met de community die ons hier heeft gebracht. Daarom lopen er nu meerdere onderzoeken, testen en open gesprekken met de huidige luisteraars én makers. “Dit hoofdstuk stopt, maar het verhaal gaat door,” zegt Giel Beelen, creatief directeur bij Yoursafe Radio. “De huidige programmering eindigt niet omdat het ophoudt, maar omdat we ruimte maken voor iets nieuws.”

Radio4All

Yoursafe Radio begon haar uitzendingen eind 2023 onder de naam Radio4All. Eigenaar van de radiozender is Joost Zuurbier die in 2023 een frequentiepakket in de wacht sleepte. In het voorjaar van 2024 werd de naam officieel veranderd naar Yoursafe Radio.