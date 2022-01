Onderzoek van het bedrijf umlaut concludeert dat Ziggo het beste vaste internetnetwerk van Nederland biedt.

Beste uit de test

Met 947 van de 1000 punten komt Ziggo als beste uit de test. In het onderzoek meet umlaut de reactietijd (latency), down- en uploadsnelheid van alle vaste netwerken in Nederland gedurende een periode van zes maanden. De scores zijn gebaseerd op miljoenen gegevens van smartphones en tablets van deelnemers die daar toestemming voor hebben gegeven. Mobiele apparaten die via WiFi verbonden zijn aan het vaste netwerk, worden steeds intensiever gebruikt. Het meer thuiswerken tijdens de coronapandemie, heeft hier ook aan bijgedragen.

“Meer en meer online”

“Tegenwoordig zijn we steeds meer online te vinden, vaak met het hele gezin tegelijk. We werken meer vanuit huis, verbinden onze slimme producten met internet en streamen en gamen erop los”, aldus Leo-Geert van den Berg, directeur vaste netwerken bij VodafoneZiggo. “We willen onze klanten de beste ervaringen blijven bieden en doen dit door ons netwerk continu te verbeteren. Deze prestatie hebben we kunnen behalen dankzij al onze technische medewerkers die zich dagelijks inzetten voor krachtige en stabiele verbindingen voor onze klanten.”

T-Mobile

Ook T-Mobile is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek van umlaut. “Het vaste netwerk van T-Mobile is vandaag door mobiele benchmarkorganisatie umlaut beoordeeld als zeer goed met een score van 910 uit 1000 punten. Op lokaal niveau in de provincie Overijssel wordt het vaste netwerk van T-Mobile zelfs als ‘uitstekend’ beoordeeld en op ‘gamen’ scoort T-Mobile als beste operator van Nederland“, aldus T-Mobile in een persbericht.

KPN

KPN behaalde in het onderzoek van umlaut 933 punten.