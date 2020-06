15 jaar het Foute Uur: Foute 1500 te horen op Qmusic

Op Qmusic is sinds vrijdagavond de Foute 1500 te horen. De lijst wordt uitgezonden omdat het populaire radioprogramma het Foute Uur 15 jaar bestaat.

15 jaar

Om te vieren dat het Foute Uur op Qmusic dit jaar 15 jaar bestaat, zendt de zender eenmalig de Foute 1500 uit, in plaats van de Top 500 van het Foute Uur. De lijst bevat 1500 guilty pleasures die allemaal luidkeels meegezongen kunnen worden. De hitlijst wordt normaliter traditiegetrouw afgesloten met de Foute Party, waarbij 40.000 foute feestvierders verkleed afreizen naar de Brabanthallen. “Omdat de Foute Party dit jaar niet door kan gaan, wordt het een extra groot feest op de radio.”, aldus de radiozender in een persbericht.

FOX en Netflix

Naast de radio zendt tv-zender FOX vanaf maandag 22 juni elke avond foute clips uit. In het weekend komen de hoogtepunten van alle Foute Party’s voorbij. Ook is Qmusic voor de Foute 1500 een samenwerking aangegaan met Netflix. Wanneer luisteraars een songfestivalnummer horen tijdens de Foute 1500 kunnen zij bellen en onder andere een ticket winnen voor de finale van het Songfestival.

Nummer één

De lijst is zoals altijd samengesteld door luisteraars. Deze week kwam een recordaantal van 250.000 stemmen binnen. Afgelopen jaar stond Snollebollekes, op nummer één met ‘Links, Rechts’. De jaren daarvoor was het steevast DJ Paul Elstak met ‘Rainbow In The Sky’ die de lijst – in totaal maar liefst vier keer – aanvoerde. Captain Jack stond drie keer op één met het gelijknamige nummer. Wie dit jaar bovenaan staat, wordt op 26 juni bekend. De lijst (met uitzondering van de top 10) vind je hier.

Meer informatie via de website van Qmusic. Luisteren naar Qmusic kan via deze link.