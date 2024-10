Omroepen 1Twente en Twente FM hebben het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen deze week ontvangen van de NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen.

Elfde keurmerk

Het is het elfde keurmerk dat in Nederland is uitgereikt. De omroepen verzorgen een media-aanbod voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Wierden en Tubbergen.

Eisen

“Ze laten met het behalen van het keurmerk zien dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een lokale publieke omroep van deze tijd. Daarbij is zowel naar continuïteit op journalistiek gebied gekeken als ook een gezonde en professionele bedrijfsvoering.“, aldus de NLPO in een persbericht. Eerder deze maand werd 1Twente ook al Omroep van het Jaar!”

“Belangrijker”

Hoofdredacteur Niels Veurink: “Als samenwerkende omroepen worden we juist lokaal steeds belangrijker. Door onze lokale redacties blijven we dicht bij de mensen van en voor wie we verhalen vertellen. Het keurmerk toont aan dat we deze fijnmazige structuur procedureel goed kunnen organiseren en de vakjury van de Lokale Media Awards heeft ons mede door deze werkwijze onlangs tot beste lokale omroep van Nederland uitgeroepen.”

Meer informatie via de website van NLPO.