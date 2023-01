Dit weekend staat de 24 uur van Daytona op het programma. De race is live te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.

Klassieker

De autosportklassieker is de Amerikaanse tegenhanger van de 24 uur van Le Mans en geldt als de start van het internationale autosportseizoen. Ziggo Sport zendt de race vanaf zaterdag 28 januari 19:30 uur integraal uit op Ziggo Sport Racing en is met verslaggever Rick Winkelman live aanwezig op het circuit in Californië.

Deelnemers

Onder de deelnemers zijn voormalige Formule 1-coureurs en coureurs uit de Indycar en NASCAR. In totaal staan er negen Nederlandse coureurs aan de start, verdeeld over vier klasses, waaronder bekende namen als Jeroen Bleekemolen, Giedo van der Garde, Rinus Veekay en Renger van der Zande. Die laatste won de 24 uur van Daytona tot dusver tweemaal, in 2019 en 2020. Eerdere Nederlandse winnaars zijn Jan Lammers (1988, 1990), Toine Hezemans (1978) en Arie Luyendijk (1998).

Hybride motoren

De belangrijkste klasse tijdens de Daytona 24 is de GTP Sportscarklasse. Sinds dit jaar wordt in deze klasse met hybride motoren gereden. Daardoor is er veel belangstelling van fabrikanten, teams en coureurs.

Uitzending

De volledige race is vanaf zaterdag 28 januari 19:30 uur live te zien op Ziggo Sport Racing en deels ook op het open kanaal van Ziggo Sport (kanaal 14). Olav Mol is een van de commentatoren in de studio in Hilversum. Rick Winkelman is aanwezig op het circuit.