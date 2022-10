Aanbieder Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) komt met een nieuwe set-top box en app voor haar dienst interactieve televisie.

“Verbetering”

“Wij zijn al geruime tijd bezig met de verbetering van onze dienst SKP iTV. De verwachting is dat wij medio november een volledig nieuwe app en set-top box gaan uitbrengen“, aldus de aanbieder.

Meer gebruiksgemak

In de basis blijft de dienst hetzelfde maar er komt wel een nieuwe naam: SKP TV-2GO. Je kan via de app of box in de hele EU televisiekijken, opnemen en terugkijken. De belangrijkste vernieuwing is dat het gebruiksgemak en de kwaliteit sterk zullen verbeteren aldus de aanbieder.

Platformen

De app komt beschikbaar op de bekende platforms, via de Apple Store en Google Play Store (Android). Maar ook op Apple TV en Android TV. Met de app kan je live televisiekijken, maar ook opgenomen programma’s streamen (casten) naar je televisie. Dat kan naar een Google Chromecast, maar ook via Apple Airplay. Naar verwachting komt de app begin volgend jaar ook beschikbaar op Samsung Tizen en LG WebOS.

Bericht

Abonnees krijgen de komende periode bericht van SKP wanneer de nieuwe app en set-top box beschikbaar komen. Bij de overgang naar de nieuwe app en set-top box vervallen de huidige opnames van programma’s op SKP iTV. Wil je deze nog bekijken, dan kan dit tot eind november.