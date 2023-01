Aanbieder Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) heeft deze week een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar digitale televisie- en radio-aanbod.

Meer zenders in HD-kwaliteit

BBC World News (kanaal 45), WDR (kanaal 92), BBC Four/Cbeebies (kanaal 203), CBBC (kanaal 224), Meiden van Holland Hard (kanaal 304) en Reality Kings (kanaal 305) worden nu in HD-kwaliteit doorgegeven. Van BBC World News, WDR, BBC Four/Cbeebies, CBBC, Meiden van Holland Hard, Reality Kings, Babes TV, BBC One, BBC Two, ARD, ZDF, ARTE, Nickelodeon, Ziggo Select, Ziggo Voetbal, Ziggo Golf, Ziggo Racing, Ziggo Docu, Ziggo Tennis, ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 & ESPN 4 is de versie in SD (Standaardkwaliteit) stopgezet.

Comedy Central Extra

Comedy Central Extra is gestopt met haar uitzendingen en zodoende is ook SKP gestopt met de doorgifte. De volgende zenders worden nieuw in het aanbod van het Premium pakket toegevoegd: MTV 90’s (kanaal 235) en MTV Live HD (kanaal 237). De radiozender WDR 2 wordt in het basispakket toegevoegd op kanaal (1)837.

Verplaatsing

Om ruimte te maken voor een nieuwe zender wordt de zender MTV Hits van kanaal 235 verplaatst naar kanaal 236. Radiozender WDR 3 van kanaal 837 wordt verplaatst naar kanaal 838.

