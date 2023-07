In diverse regio’s is het aanbod via de digitale ether (DAB+) aangepast. Zo zijn Hot Dance Radio en Radio Capelle te horen in een aantal regio’s in Nederland.

Hot Dance Radio

Sinds kort is Hot Dance Radio te beluisteren in een deel van Noord-Holland via kanaal 8A. “Hot Dance Radio biedt een mix van dansbare hits van de jaren 90 tot nu; ideaal om je dag vrolijk en energiek mee door te komen. Luisteraars kunnen daarnaast elke dag van 12 tot 13 uur luisteren naar de Hotlist, een hitlijst van de beste en populairste nummers van het moment. Op zaterdagavond is er een speciale line-up met bekende dj’s, zoals Robin Schulz en de Nederlandse Eelke Kleijn“, aldus de radiozender in een persbericht. Meer informatie op deze website.

Radio Capelle

In een deel van Zuid-Holland is de publieke lokale omroep van de gemeente Capelle aan den IJssel, Radio Capelle, te horen via DAB+ via kanaal 12D. De radiozender neemt de plek in van Dichtbij Jou, de publieke lokale omroep van de gemeente Zuidplas. Dichtbij Jou heeft onlangs haar uitzendingen als lokale omroep gestaakt.