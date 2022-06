Sinds dit weekeinde is er in Vlaanderen een nieuwe radiozender te horen via de digitale ether (DAB+): Versuz Radio. De radiozender is een themakanaal van de radiozender Topradio. De radiozender heet dan officieel ook Versuz Radio by Top.

Versuz Radio

De radiozender brengt 24 uur per dag dancemuziek ten gehore. Op de radiozender zijn programma’s te horen als Mellow Mania, Afternoon Sessions, HOUSE LIfe en de VERSUZ TOP 50. Diverse DJ’s zoals Bob Sinclar, Sem Thomasson en Dave Lambert zijn op Versuz Radio te horen.

Luisteren

De radiozender is al een aantal jaren te beluisteren op Internet en sinds een aantal dagen ook te beluisteren in de digitale ether via kanaal 11A. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.