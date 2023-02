Vanwege de gevolgen van de grote aardbeving in Turkije zijn er tijdelijk extra Turkse radio- en televisiezenders te ontvangen.

SKV

Aanbieder SKV uit Veendam geeft via haar digitale televisiepakket tijdelijk de televisiezenders EURO D (kanaal 221), TV 8 INT (kanaal 222) en CNN Türk (kanaal 223) door. Deze TV-zenders berichten 24 uur per dag over de aardbevingen die daar hebben plaats gevonden.

DAB+

In de regio Apeldoorn is tijdelijk de Turkse radiozender Kral FM te beluisteren via DAB+. De radiozender is te beluisteren via kanaal kanaal 6B.

Giro 555

Woensdag 15 februari komen de publieke en commerciële radio- en televisiezenders samen in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Beeld & Geluid in Hilversum wordt die dag omgetoverd tot het actiecentrum van Giro555. Vanuit daar worden live programma’s gemaakt en er komt een belpanel met bekende Nederlanders. De uitzending is te volgen via NPO 1.

Radiozender NPO FunX trapt woensdag om 5.55 uur af in Beeld & Geluid en is de hele dag de nationale actiezender. Behalve NPO FunX, doen ook andere radiozenders mee met de actie, namelijk: QMusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, Sky Radio en NPO-radiozenders. Meer informatie via deze pagina.