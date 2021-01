“Abonnementsprijzen ESPN lopen verder uiteen dan ooit”

De abonnementsprijzen voor het sportpakket van ESPN lopen bij de diverse aanbieders verder uiteen dan ooit. Dit schrijft Breedbandwinkel op haar website.

ESPN in standaardpakket

Net als afgelopen jaar bij FOX Sports het geval was, wordt de basiszender van ESPN bij veel aanbieders zonder meerkosten doorgeven in het digitale basispakket. Praktisch alle providers waaronder, KPN, T-Mobile, XS4ALL en Budget bieden deze zender standaard aan.

Uitzondering op de regel zijn Ziggo en Caiway. Bij deze providers is de basiszender niet standaard inbegrepen. Bij Ziggo is de zender alleen te zien in het ESPN Eredivisie pakket en bij Caiway in het ESPN Compleet pakket.

Grote verschillen in prijs aanvullende zenders

Op dit moment is ESPN het goedkoopst verkrijgbaar bij alles-in-1 aanbieders Online.nl en Youfone. Zij bieden namelijk als enige providers de drie Eredivisie zenders gratis aan in het interactieve tv pakket. Bij Youfone betalen klanten na twaalf maanden wel 7,50 euro per maand, bij Online.nl blijft dit gratis. Bij andere providers loopt de prijs van de aanvullende Eredivisie zenders op tot maar liefst 17,95 euro per maand bij Ziggo. Hierop ontvangen nieuwe klanten de eerste vier maanden wel 50% korting.

KPN

De merken van KPN bieden de drie zenders van ESPN Eredivisie alleen aan in combinatie met de internationale zenders. Klanten betalen voor dit ESPN Compleet pakket dan 12,99 euro per maand.

“Keuze van provider”

De grote verschillen in prijs blijken een keuze van de providers zelf. Een woordvoerder van ESPN laat aan Breedbandwinkel.nl weten dat providers zelf bepalen in welke pakketvorm en tegen welk tarief ESPN aan de consument wordt aangeboden.

