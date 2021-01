Ziggo staakt doorgifte ESPN in digitale basispakket

Ziggo heeft per vandaag de doorgifte van ESPN 1 in het digitale basispakket gestaakt. De zender was sinds 1 augustus van het vorige jaar tijdelijk te zien in het basispakket.

Tijdelijk

Ziggo en FOX Sports (per 1 januari ESPN) verlengden eind juli vorig jaar hun samenwerking. Onderdeel van de overeenkomst was het tijdelijk beschikbaar stellen van FOX Sports 1 in het digitale basispakket tot 1 januari van dit jaar.

Corona

“Omdat de stadions vanwege corona op dit moment niet volledig toegankelijk zijn, zal tot het einde van dit jaar FOX Sports 1 gratis beschikbaar zijn voor Ziggo klanten“, aldus Ziggo destijds. Ondanks dat het niet naar uit ziet dat de voetbalstadions binnenkort weer toegankelijk zijn voor supporters is de doorgifte via het digitale basispakket per vandaag toch gestaakt.

Abonnement

Liefhebbers van het Eredivisie-voetbal moeten een aanvullende abonnement afsluiten op ESPN Eredivisie voor 17,95 euro per maand. Dit abonnement kan de eerste vier maanden met 50 procent korting worden bekeken.

NPO 1 Extra

Ook de doorgifte van het digitale themakanaal NPO 1 Extra in het digitale basispakket is per vandaag gestaakt. Via deze zender kon in de maand december worden gekeken naar evenementen als 3FM Serious Request en de NPO Radio 2 Top 2000. Om NPO 1 Extra te kunnen blijven zien is een abonnement nodig op het aanvullende Movies & Series XL-abonnement.

Kinderzenders

Tot en met eind januari zijn nog wel zeven kinderzenders te zien via het digitale basispakket. De kinderzenders Nicktoons (kanaal 303), Nick Music (kanaal 304), Pebble TV (kanaal 305), Nick Jr. (kanaal 306), Boomerang (kanaal 308), Baby TV (kanaal 310) én RTL Telekids (kanaal 312)

zijn tot en met eind januari te zien via het digitale basispakket en Ziggo GO.