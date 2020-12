Ziggo zet NPO 1 Extra tijdelijk in digitale basispakket

In de maand december is de televisiezender NPO 1 extra tijdelijk te zien in het digitale basispakket. Normaal maakt de themazender van de publieke omroep onderdeel uit van het aanvullende Ziggo Movies & Series XL-pakket.

December

NPO 1 Extra biedt in de maand december diverse evenementen van de NPO aan. “De hele maand december kunnen alle digitale klanten van Ziggo ook genieten van NPO 1 Extra, met in december programma‚Äôs als Serious Request: The Lifeline (18 t/m 24 dec) en de Top 2000 (25 t/m 31 dec). Bovendien start er een nieuwe reeks TV Monumenten waarin Han Peekel o.a. John de Mol en Humberto Tan portretteert. En zoals gewoonlijk is een groot aantal dramaseries uit binnen- en buitenland te zien op kanaal 128“, aldus Ziggo. De zender is ook beschikbaar via het platform van Ziggo GO.

NPO 2 Extra

Eerder was al bekend geworden dat de themazender NPO 2 Extra tot 1 april te zien is in het digitale basispakket van Ziggo op kanaal 222. Vanaf vandaag, dinsdag 1 december, brengt de NPO via NPO 2 extra een speciale cultuurprogrammering. De televisiezenders is bij vrijwel alle aanbieders tot 1 april in het digitale basispakket te zien. De zender is ook beschikbaar via het platform van Ziggo GO.

SKV

Ook aanbieder SKV uit Veendam biedt NPO 1 Extra in de maand december aan als Zender van de Maand. De zender is hierdoor te zien voor alle abonnees van SKV via kanaal 999. NPO 2 Extra

is bij deze aanbieder in het digitale basispakket te zien via kanaal 504 (in HD-kwaliteit)

KPN

Bij aanbieder KPN is NPO 1 Extra de zender van de maand in december en te zien voor alle abonnees van KPN met Interactieve Televisie via kanaal 42.