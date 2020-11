NPO 1 Extra is Zender van de Maand bij KPN in december

Bij KPN is NPO 1 Extra de zogenaamde Zender van de Maand in de maand december en voor iedereen met Interactieve Televisie gratis te zien.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd. Bij KPN is NPO 1 Extra de Zender van de Maand in de maand december.

NPO 1 Extra

De digitale themazender van de NPO biedt in de feestmaand december weer een aantal evenementen van de publieke omroep. Van 18 tot en met 24 december is NPO 3FM Serious Request The Lifeline te volgen via deze televisiezender. Vanaf 1e Kerstdag, 25 december, is de Top 2000 van NPO Radio 2 weer te volgen via dit kanaal.

Pluspakket

Normaal maakt de zender onderdeel uit van het Pluspakket en is de zender te zien via kanaal 76. In de maand december is de zender te zien via kanaal 42. “Als je ook na december wilt blijven kijken, kun je het Pluspakket via de tv-ontvanger of via MijnKPN toevoegen aan je pakket voor €9,99 p/m (abonnementen voor 8-10-2019) of €6,99 p/m (Hussel)“, aldus KPN.