Stembus voor NPO Radio 2 Top 2000 editie 2020 geopend

Vanaf vandaag kan er weer gestemd worden op de Top 2000 van NPO Radio 2. Stemmers maken kans op een Thuispakket.

Stemmen

Tot 7 december 17.00 uur kunnen luisteraars van NPO Radio 2 hun stem uitbrengen op de lijst der lijsten. Stemmen kan via de website van de radiozender. Stemmers maken ook nog kans op een prijs: “als je stemt maak je kans op een Top 2000 Thuispakket, met daarin een grote doe-het-zelfposter, bierviltjes, vlaggetjes en meer attributen om van je woonkamer een echt Top 2000 Thuiscafé te maken” , aldus de radiozender.

Uitzending

De lijst is vanaf 1e Kerstdag om exact 0.00 uur te horen op de radiozender en duurt tot 1 januari. Dit jaar zal de lijst zelfs acht uur langer zijn dan voorgaande jaren. “Vorig jaar begon de Top 2000 nog op 25 december om 08.00 uur, maar deze editie kunnen we er samen dus nog langer van genieten“, aldus de radiozender.

Jan-Willem Start Op vanuit het Top 2000 Café

Jan-Willem Start Op komt tijdens de Stemweek elke werkdag vanuit het Top 2000 Café. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben speciale livesessies georganiseerd met artiesten die een eigen nummer spelen én een cover uit de Top 2000. De stemfinaledag is op 7 december van 13.00 tot 18.00 uur ook op tv te volgen via NPO 1 extra.

Top 2000 Café?

Het is nog de vraag of er dit jaar bezoekers kunnen komen naar het Top 2000 Café in Beeld en Geluid te Hilversum. “We volgen de ontwikkelingen rond corona op de voet. Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel bezoekers we kunnen ontvangen in het café. Zodra we dat wel weten, maken we dat uiteraard bekend via onze kanalen.“, aldus de radiozender.

Stemmen kan via deze website.

Sociale media: