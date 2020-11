Stemmers voor NPO Radio 2 Top 2000 maken kans op ‘Thuispakket’

Luisteraars van NPO Radio 2 die hun stem uitbrengen op de Top 2000 maken kans op een ‘Thuispakket’. Vanaf 1 december is het weer mogelijk om te stemmen op de “lijst der lijsten”.

Thuispakket

Met het Thuispakket kan de sfeer van het Top 2000 Café thuis worden nagebootst. Het is nog niet duidelijk of er straks ook daadwerkelijk bezoekers mogen komen naar het Top 2000 Café in Beeld en Geluid te Hilversum. “We volgen de ontwikkelingen rond corona op de voet. Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel bezoekers we kunnen ontvangen in het Top 2000 Café. Zodra we dat wel weten, maken we dat uiteraard bekend via onze kanalen.”, aldus de radiozender.

Stemmen

Vanaf dinsdag 1 tot en met maandag 7 december kan er weer gestemd worden op de NPO Radio 2 Top 2000. Stemmers maken dit jaar ook kans op “Thuispakket”. “In het Thuispakket vind je een grote doe-het-zelfposter, bierviltjes, vlaggetjes en nog veel meer attributen om van jouw woonkamer een echt café te maken.”, aldus de radiozender.

Meer informatie via www.nporadio2.nl

Sociale media: