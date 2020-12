Vandaag om 12.00 uur gaat 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 van start. De editie van dit jaar is aangepast in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

Lockdown

3FM-dj’s Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman gaan tot en met 24 december op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie in lockdown voor 3FM Serious Request: The Lifeline 2020.

Live radio

De drie dj-duo’s maken met z’n allen 24 uur per dag live radio, maar moeten ook 24 uur per dag een loopband draaiende houden. “Hiermee motiveren ze jou als luisteraar om zelf ook in actie te komen door coronaproof mee te lopen in je eigen omgeving en je te laten sponsoren voor elke gelopen kilometer“, aldus de radiozender.

Rode Kruis

De opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met

mensen en middelen.

Volgen

Het evenement is live te volgen via de radiozender NPO 3FM. Dit kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Daarnaast kan ook live worden meegekeken via NPO 1 extra. Dit kanaal is deze maand bij vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Zo is deze zender bij Ziggo te zien via kanaal 128, KPN via kanaal 42 en T-Mobile via kanaal 273. Daarnaast is de zender ook te volgen via Internet.

Meer over de actie vind je hier: https://www.npo3fm.nl/

Sociale media: