Achtste finales TOTO KNVB Beker live op radio en televisie

Deze week staan er in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker veel mooie wedstrijden op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en televisie.

KNVB Beker

De KNVB beker bestaat uit zeven speelronden met een knock out-systeem. De derde speelronde telt 16 deelnemende clubs en wordt deze week gespeeld op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wedstrijden

Vandaag krijgen Keuken Kampioen Divisie-clubs TOP Oss en FC Eindhoven bezoek van respectievelijk Eredivisionisten AZ en FC Utrecht. Feyenoord reist af naar Zuid-Limburg voor het bekerduel met Fortuna Sittard. Woensdag staan de Eredivisie-onderonsjes Heracles Almelo – Vitesse en sc Heerenveen – Willem II op het programma. Tweede Divisie-club SV Spakenburg mag in een volle Johan Cruijff Arena gaan strijden tegen Ajax.

Donderdag neemt VV IJsselmeervogels, die andere amateurclub uit Spakenburg, het op het eigen Sportpark De Westmaat op tegen Go Ahead Eagles. De bekerronde wordt afgesloten met de Brabantse bekerderby tussen NAC Breda en PSV.

FOX Sports

FOX Sports zendt alle wedstrijden uit de achtste finale van de KNVB Beker live uit. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag zijn elke dag twee wedstrijden live te volgen op de sportzender. Een overzicht van de wedstrijden op FOX Sports vind je hier.

FOX

Ook op het open kanaal van FOX is veel aandacht voor de KNVB Beker. Op zowel dinsdag, woensdag als donderdag is er een live wedstrijd te zien op de zender. De live wedstrijd wordt gevolgd door de samenvattingen van alle gespeelde wedstrijden van die dag. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket.

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Regionale radiozenders

Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Ook een aantal lokale omroepen hebben extra sportprogramma’s geprogrammeerd om de lokale clubs in de beker te volgen.