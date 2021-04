Agentschap Telecom start onderzoek naar KPN

Agentschap Telecom is een onderzoek gestart naar de eventuele ongeautoriseerde toegang van Huawei tot de systemen van KPN. Dit bericht het agentschap op haar website.

Toegang

Volgens berichtgeving in de Volkskrant had Huawei in 2010 ongeautoriseerde toegang tot systemen van KPN. “Naar aanleiding van die berichtgeving is Agentschap Telecom een onderzoek gestart“, aldus Agentschap Telecom. In dat onderzoek zal het agentschap de huidige maatregelen bij KPN valideren in het licht van de bevindingen van het rapport.

Vitale infrastructuur

“Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur. De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie“, aldus het agentschap.

Nog steeds toegang

Vandaag bericht de Volkskrant dat Huawei nog steeds het beheer van apparatuur in de kern van het mobiele netwerk van KPN uitvoert. Ook hebben medewerkers van Huawei ‘beheerdersrechten’ op het netwerk van KPN aldus diverse bronnen tegenover de krant.

Een eerste update van het onderzoek van Agentschap Telecom wordt over ongeveer een maand verwacht.