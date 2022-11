Per 1 januari gaat Agentschap Telecom verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Dit maakte Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend.

Investeren en intensiveren toezicht

De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behoudt de taken van het huidige agentschap. Daarnaast zal de RDI nadrukkelijker investeren in de digitale veiligheid van Nederland. Bijvoorbeeld door intensiever toezicht te houden op netwerken en de digitale veiligheid van slimme apparaten.

Nieuwe naam dekt lading

De toezichtstaken zijn de afgelopen jaren al sterk toegenomen. De verwachting is dat die groei zich de komende jaren voort zal zetten. De naam ‘Rijksinspectie’ sluit goed aan bij die ontwikkeling. In verband met de verbreding van het werkveld dekt de benaming ‘Telecom’ de lading niet meer. ‘Digitale infrastructuur’ doet dat wel, aldus Agentschap Telecom op haar website.

“Digitalisering”

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Er is sprake van een toenemende digitalisering. Dat is een voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling en brengt ons land verder. Tegelijkertijd brengt het nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Maatschappelijke belangen kunnen daardoor onder druk komen te staan. Dat heeft de maatschappelijke opgave van Agentschap Telecom in de loop der jaren veranderd.”