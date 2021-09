Amazon’s Prime Video investeert verder in Nederlandse content

Prime Video, de streamingdienst van Amazon, gaat zich de komende periode nog meer richten op Nederlandse content.

Aanstellingen

De streamingdienst heeft Jacomien Nijhof aangesteld als Head of Originals The Netherlands bij Amazon Studios. Nijhof gaat leiding geven aan het team dat verantwoordelijk is verantwoordelijk voor het selecteren, ontwikkelen en produceren van Nederlandse scripted en unscripted Amazon Original content voor Prime Video. Daarnaast geeft zij leiding aan het Originals team.

Kaja Wolffers is aangesteld als Head of Content Acquisition Benelux bij de streamingdienst, waar hij zich gaat bezighouden met het selecteren en verwerven van de beste content voor het Nederlandse kijkerspubliek. Kaja Wolffers is een meervoudig International Emmy Award winnaar met ervaring in het omroep vak en produceren.

Groei

Met de nieuwe functies zullen de groei van Nederlandse kijkerspubliek op Prime Video bevorderen, aldus de streamingdienst in een persbericht. Het team zal bouwen aan het Nederlandse aanbod van Amazon Original Series en de verwerving van Nederlandse content. Het team werkt samen om het content aanbod van duizenden films en tv-programma’s in Prime Video Nederland te versterken.