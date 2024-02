Niet alleen aanbieder Ziggo maar ook KPN biedt haar abonnees in de maand februari gratis films aan.

Belonen

KPN beloont haar bestaande klanten onder de noemer ‘filmkadootje voor jou’ waar ook deze actie onderdeel van uit maakt.

Films

In de maand februari zijn de fims C’Mon C’Mon, La Vie en Rose, Le Jeu, Singel 39 en The Best Offer gratis te bekijken door abonnnees van KPN met Interactieve Televisie. Meer informatie over de vijf films vind je hier.

Kijken

De films zijn te vinden via de menu-optie ‘Films’ op de digitale ontvanger van de aanbieder en kies ‘Kadootje voor jou’. Bij KPN TV+ zijn de films te vinden onder ‘Films per pakket’). De films zijn ook te zien via de televisie-app van de aanbieder.