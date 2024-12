KPN biedt haar klanten de komende periode een aantal gratis films aan. De actie is onderdeel van de Attentkalender.

Attentkalender

In de maand december geeft KPN elke dag een cadeau aan haar bestaande klanten met de Attentkalender. “We verrassen je met KPN Voor Jou iedere dag van december met de Attentkalender! Hierin vind je elke dag een nieuwe verrassing“, aldus de provider.

Gratis films

Onderdeel van de Attentkalender zijn een aantal gratis films die via KPN TV bekeken kunnen worden. Tot en met 31 december 2024 kan er worden gekeken naar de films Hopper & De Hamster der Duisternis, One Chance, The Company you Keep en Mr Nobody. Tot en met 14 januari 2025 kan er gratis worden gekeken naar de films De Dieren uit het Hakkebakkebos, Pink moon, Queens en Stars at noon. Tot en met 23 januari 2025 kan er worden gekeken naar de kerstfilms Six Degrees of Santa, The Christmas Retreat, Destination Christmas en Christmas Plus One.

Kijken

Ga naar het tv-menu op de tv-ontvanger. Kies voor ‘Films’ en kies ‘Kadootje Voor Jou’. Meer informatie via deze website. Ook aanbieder Ziggo biedt haar klanten in de maand december gratis films. Meer informatie hierover vind je hier.